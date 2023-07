Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/global/home?utm_source=EN20220111&utm_medium=freemedia&utm_campaign=20220111PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat die ersten 4HE 48-Bay-Modelle seiner EonStor GS (https://www.infortrend.com/global/products/gs) U.2 NVMe All-Flash-Speichersysteme bekanntgegeben. Die neuen Speicherlösungen bieten eine größere Speicherkapazität für Unternehmen, die ihre Speicher-Hardware-Infrastruktur konsolidieren und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung reduzieren möchten, Und sie sind überdies ideal für datenintensive Anwendungen wie VMware und VDI.Während die meisten NVMe All-Flash-Speichersysteme auf dem Markt im 2HE-Formfaktor erhältlich sind, setzt sich Infortrend mit 4HE 48-Bay-Lösungen durch, die PCIe Gen4 U.2 NVMe SSDs unterstützen und bis zu 700 TB in einem Gehäuse bieten. Die Systeme sind in Dual-Controller-Konfigurationen erhältlich und können mit einer 100-GbE-Host-Schnittstelle gekoppelt werden, um bis zu 1,1 Mio. IOPS, 24 GB/s Lese- und 12 GB/s Schreib-Durchsatz zu erreichen.Einer der Vorteile der neuen 4HE-Lösungen mit 48 Einschüben ist die Minimierung der Hardware, denn sie ersetzen gleich zwei 2HE-Speichersysteme. Das bedeutet, dass weniger Kabel, Switches, Stromverbrauch und Peripheriegeräte erforderlich sind, was die Betriebskosten erheblich senken kann. Außerdem müssen Administratoren mit 4HE 48 Bay weniger Speichersysteme verwalten, was die Effizienz der Speicherwartung verbessert.Die in zwei Modellen erhältlichen GS 4048U (https://www.infortrend.com/global/products/families/gs/4000u?utm_source=EN20230705&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230705PR&utm_content=gs4000u) und GS 3048UT (https://www.infortrend.com/global/products/families/gs/3000ut?utm_source=EN20230705&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230705PR&utm_content=gs3000u) unterstützen beide 48 U.2 NVMe SSDs in einem Gehäuse und eine 100-GbE-Host-Schnittstelle und sind damit ideal für Arbeitslasten, die hohe IOPS und niedrige Latenzzeiten erfordern."Die Einführung des EonStor GS U.2 NVMe All-Flash 4HE 48-Bay-Speichersystems ist ein bedeutender Meilenstein. Durch die Überwindung des 2HE-Formfaktors bieten unsere neuen Speicherlösungen den Kunden eine kosteneffiziente, hochkapazitive und einfach zu verwaltende All-Flash-Speicherlösung, die ihre Datenspeicherkapazitäten verändert und gleichzeitig Betriebskosten spart", sagte Frank Lee, leitender Direktor der Produktplanung bei Infortrend Technology.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/global/products/gs?utm_source=EN20230705&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230705PR&utm_content=gs), GS 4048U (https://www.infortrend.com/global/products/families/gs/4000u?utm_source=EN20230705&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230705PR&utm_content=gs4000u) und GS 3048UT (https://www.infortrend.com/global/products/families/gs/3000ut?utm_source=EN20230705&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230705PR&utm_content=gs3000u)Verbinden Sie sich mit Infortrend auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/infortrend/)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=EN20230620&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230620PR&utm_content=inquiry)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-erweitert-nvme-all-flash-speicherangebot-um-4he-48-bay-modelle-mit-hoher-kapazitat-die-die-verwaltungskomplexitat-und-betriebskosten-reduzieren-301869372.htmlPressekontakt:Infortrend Technology,Inc.,Hannah Chen,E-Mail-Adresse: hannah.chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5550551