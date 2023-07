DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Juni an Dynamik

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dynamik im deutschen Servicesektor hat im Juni deutlich nachgelassen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel auf 54,1 von 57,2 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 54,1 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 54,1 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Juni verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,6 von 53,9 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Wert von 50,8 Zähler erwartet.

Der Dienstleistungssektor habe auch zum Ende des zweiten Quartals für positive Impulse im deutschen Wirtschaftsgeschehen gesorgt, erklärte S&P Global. Es wurde den sechsten Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet. Dennoch habe sich der Aufwärtstrend verlangsamt, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen sei, dass sich der Nachfrageschub abgeschwächt habe. Zudem habe sich die Stimmung der Branchenakteure im Hinblick auf die Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten auf den bislang niedrigsten Wert seit Jahresbeginn eingetrübt.

