Mit der in den USA verkürzten Handelswoche wurde an den Aktienmärkten einmal auf PAUSE gedrückt. Der Independence Day gilt als einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Kein Handel an der Wall Street und das bei ohnehin dünnem Volumen. Vergleichsweise stieg der DAX jedoch im letzten nach dem 04.Juli deutlich an. Zündet der DAX also heute den Motor erneut und setzt die Rally fort? Die Zeichen stehen nach einem Start nicht gut. DAX notiert unter 16.000 Punkten, rund ein halbes Prozent im Minus. ...

