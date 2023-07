DJ S&P Global: Wirtschaft der Eurozone tritt im Juni auf der Stelle

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Eurozone-Wirtschaftswachstum ist im Juni zum Stillstand gekommen, womit der seit Jahresbeginn vom Servicesektor getragene Aufschwung ein Ende fand. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 49,9 Zähler von 52,8 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 50,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 52,0 Punkte von 52,8 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Wert von 52,4 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

Den Daten zufolge war die wirtschaftliche Entwicklung im Juni in sämtlichen von der Umfrage erfassten Ländern - Spanien, Irland, Deutschland, Italien und Frankreich - abwärts gerichtet, allen voran in den beiden letztgenannten Ländern, in denen die Wirtschaftsleistung erstmals seit sechs beziehungsweise fünf Monaten schrumpfte. Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone, vermeldete nur noch ein Mini-Plus, Spanien war - wie bereits seit Februar - Spitzenreiter beim Wachstum.

