Durch die Übernahme entsteht eine paneuropäische Dental-Vertriebsplattform mit mehr als 40.000 Kunden in Europa

Transaktion bietet Sprungbrett für weitere europäische Konsolidierungen

Sun European Partners, LLP ("Sun European Partners" oder "Sun European"), ein führendes privates Investmentberatungsunternehmen, das sich auf belastbare Unternehmen in Wachstumsmärkten mit konkreten Möglichkeiten zur Erhöhung der Performance konzentriert, gibt heute bekannt, dass sein angeschlossenes Portfoliounternehmen DD Group 100 der Anteile an Dental Promotion Innovation SA ("DPI") übernommen hat, einer führenden Dentalvertriebsplattform in Kontinentaleuropa.

DPI ist der größte Dentalhändler in Belgien, der drittgrößte in Frankreich und verfügt über eine starke Präsenz in Deutschland und den Niederlanden. Die Transaktion erweitert die Vertriebsabdeckung der DD Group über Großbritannien und Irland hinaus nach Westeuropa und bietet erhebliches Potenzial für Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Die Vertriebskapazitäten von DPI werden zur aktuellen Infrastruktur der DD Group hinzugefügt, wodurch ein europaweit führender Anbieter im Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien, Geräten, Labordienstleistungen, Ästhetik und damit verbundenen Dienstleistungen entsteht.

Es wird erwartet, dass die Wertschöpfung durch Gelegenheiten zum organischen Wachstum vorangetrieben wird, gestützt durch die wachsende Nachfrage nach zahnmedizinischen und ästhetischen Behandlungen und die Realisierung von Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Sun European wird seine operativen Fachkenntnisse einsetzen, um die Integration zu unterstützen und Bereiche für verbesserte Prozesse und Effizienz zu identifizieren.

Alexander Wyndham, Principal von Sun European Partners LLP, sagte: "Die Übernahme von DPI ist ein hochgradig transformatives Geschäft für die DD GroupFür Sun European bestand das erste Ziel nach der Übernahme der DD Group im letzten Jahr darin, einen europäischen Marktführer zu schaffen, und wir freuen uns über die Expansion des Unternehmens. DPI hat sehr gute Wachstumsaussichten und die Übernahme wird als Sprungbrett für weitere arrondierende Akquisitionen in ganz Kontinentaleuropa dienen."

Sam Tyrer, CEO der DD Group, sagte: "Diese Akquisition stellt einen Wendepunkt in der langen Geschichte unseres Unternehmens dar. Sie ist unser erster Vorstoß nach Kontinentaleuropa und ermöglicht es uns, die Expansion des Unternehmens fortzusetzen und unsere Präsenz auf dem europäischen Dentalmarkt zu festigen." Die DD Group erwirbt ein Qualitätsunternehmen mit einem hervorragenden Team, das in den letzten 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zum Erfolg und stetigen Wachstum von DPI geleistet hat."

David Vancutsem, Gründer und CEO von DPI, fügte hinzu: "Als Gründer und CEO von DPI freue ich mich, in der DD Group einen gleichgesinnten und hilfsbereiten Partner gefunden zu haben." Wir teilen die gleichen ehrgeizigen Ziele für das Unternehmen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der DD Group bei unserem Ziel, Europas führende Dentalvertriebsplattform aufzubauen."

Über Sun European Partners, LLP

Sun European Partners, LLP ist ein führendes privates Anlageberatungsunternehmen, das sich auf die Zusammenarbeit mit herausragenden Managementteams konzentriert, um die Wertschöpfung zu beschleunigen. Seit 1995 investieren Tochtergesellschaften von Sun European in mehr als 500 Unternehmen weltweit mit einem Umsatz von über 40 Milliarden Euro in einem breiten Spektrum von Branchen und Transaktionsstrukturen. Das Unternehmen hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner aufgebaut, der für seine operative Erfahrung bekannt ist. Sun European konzentriert sich auf belastbare Unternehmen in wachsenden Märkten mit konkreten Möglichkeiten zur Verbesserung der Performance in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Verbraucher, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Sun European Partners verfügt über Niederlassungen in London und Tochtergesellschaften mit Niederlassungen in Boca Raton, Los Angeles und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.suneuropeanpartners.com

Über DD Group

DD (ehemals Dental Directory) wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die einzige integrierte Plattform für den Vertrieb und die Generierung von Nachfrage für Produkte und Dienstleistungen aus der Zahnmedizin und der medizinischen Ästhetik. Über einen einzigartigen "One-Stop-Shop" haben Kunden Zugriff auf über 30.000 zahnmedizinische und medizinische Ästhetikprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, Geräte und Technologie sowie zahntechnische und Compliance-Dienstleistungen. Die DD Group ist ein mit Sun European Partners, LLP, verbundenes Portfoliounternehmen.

Über DPI

DPI wurde 2004 gegründet und ist ein führender europäischer Distributor von zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien, der über ein eigenes Labor zur Herstellung von Kronen und Brücken verfügt. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Anderlecht und betreut fast 30.000 Kunden in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg. Der Schwerpunkt liegt dabei auf langfristigen Beziehungen zu führenden Herstellern von Dentalprodukten; er wird durch exzellenten Kundenservice und hohe Produktverfügbarkeit komplettiert.

