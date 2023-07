DJ Buch: Banken sollten eigene Modelle mit Vorsicht einsetzen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Banken sollten die Ergebnisse ihrer eigenen Risikomodelle nach Aussage von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Buch vorsichtig interpretieren und sich nicht darauf verlassen, dass der Staat bei künftigen Krisen ebenso kraftvoll eingreifen wird wie bei früheren. "Alle Modelle blicken in die Vergangenheit und da waren die Ausfälle relativ gering", sagte Buch im Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" in Frankfurt. Die Modelle seien nicht "trainiert" worden in Zeiten hoher Zinsen und hoher Volatilität. Vor diesem Hintergrund würden Stresstests künftig eine größere Rolle spielen müssen.

Auf den Einwand aus dem Publikum, dass diese Modelle sehr wohl mit Daten aus zwei Rezessionen - jener von 2009 und jener im Zuge der Corona-Pandemie - operierten, antwortete Buch: "Wir hatten zwei sehr untypische Rezessionen, in denen die Insolvenzen nicht stark angestiegen sind." Es sei von diesen Rezessionen wegen der vielen fiskalpolitischen und geldpolitischen Maßnahmen weniger als früher in den Bankbilanzen angekommen. "Deshalb sollten die Banken im eigenen Interesse versuchen, mit diesem Problem umzugehen", sagte Buch.

Als einen Weg, "in die Zukunft zu blicken", betrachtet die Bundestagsvizepräsidentin Stresstests. Die seien zwar mit einem relativ hohen Aufwand verbunden und bänden nicht nur bei den Banken, sondern auch bei der Aufsicht Ressourcen - "wir müssen aber nicht nur die Kosten sehen, sondern auch den Ertrag", sagte sie.

Bei der Berücksichtigung von Klimarisiken stehe die deutschen Banken Buch zufolge noch ziemlich am Anfang. "Zwei Drittel der Institute stehen erst am Anfang der Umsetzung aufsichtlicher Empfehlungen und nur wenige führen bereits interne Stresstest und Szenarioanalysen durch", sagte sie. Hier gebe es sicherlich noch Handlungsbedarf, sowohl auf der Ebene der Banken als auch der Aufsicht.

