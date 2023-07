NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach einer Ausnahmezeit für die großen Öl- und Energiekonzerne sei die Gewinndynamik negativer geworden, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sollten die Ergebnisse nochmals moderater ausfallen. Gesunde Bilanzen untermauerten aber die Rückflüsse an die Aktionäre./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

