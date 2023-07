Varta hat weitere Fortschritte bei seinem Umstrukturierungsprogramm bekannt gegeben. Das Unternehmen kämpft seit fast einem Jahr mit operativen Herausforderungen inmitten der globalen Krise und dem daraus resultierenden Rückgang des Verbrauchervertrauens. All dies hat sich im vergangenen Jahr negativ auf das Geschäft von Varta ausgewirkt und letztlich dazu geführt, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten 12 Monaten um ca. 77 % gesunken ist. Nun hat Varta bekannt gegeben, dass die Restrukturierung mit der Verlängerung der bestehenden Kreditlinien bis Ende '26 und der Einleitung eines freiwilligen Abfindungsprogramms in Deutschland einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht hat. Die Analysten von AlsterResearch begrüßen die gestrige Nachricht, da sie Varta wertvolle Zeit verschafft, um dringend benötigte Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen und die Wiederaufnahme der Kundenaktivitäten abzuwarten. Auch der kürzlich angekündigte Start einer Produktionsstätte für Energiespeichersystemen könnte mittelfristig für Rückenwind sorgen. Die Experten von AlsterResearch sind jedoch der Meinung, dass es noch zu früh sei, ihre Einschätzung zu ändern, weshalb sie die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 16,00 auf VERKAUFEN bestätigen. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG





