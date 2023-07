LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 265 auf 262 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller alkoholischer Getränke sei gut positioniert, um von den Erholungstrends in China zu profitieren, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch vom Einzelhandel im Tourismus gingen positive Impulse aus./mf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 03:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

