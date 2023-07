FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 940 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 300 (195) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 310 (390) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11050 (11250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (10800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 510 (530) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GSK PRICE TARGET TO 1525 (1575) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WISE PRICE TARGET TO 587 (610) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 121 (120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NAKED WINES TO 'SELL' - PRICE TARGET 80 PENCE - RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 550 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC REMOVED INDITEX FROM 'TOP 30 GLOBAL IDEAS FOR 2023' - NEW: AB FOODS - UBS RAISES PEARSON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 970 (930) PENCE - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'NEUTRAL'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 791 (773) PENCE - 'BUY'



