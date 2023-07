Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen den neuen deutschen Zehnkampf-Rekordhalter auf Platz 1 vor Wasserspringer Moritz Wesemann und das Tischtennis-Mixed Nina Mittelham & Dang QiuZehnkämpfer Leo Neugebauer ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum "Sportler des Monats" Juni gewählt worden. Der in den USA lebende Student hatte bei den US-College-Meisterschaften im texanischen Austin mit 8.836 Punkten den 39 Jahre alten deutschen Zehnkampfrekord von Jürgen Hingsen um vier Punkte übertroffen. Damit kletterte Neugebauer, der seit 2018 von der Sporthilfe gefördert wird, auf Rang 9 der ewigen Weltbestenliste. Im Wettkampf hatte er in sechs der zehn Disziplinen neue persönliche Bestleistungen aufgestellt. Die herausragende Leistung honorierten Deutschlands Spitzenathlet:innen bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl mit Platz 1.Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note - und Leo Neugebauer eine extra Portion Motivation für kommende Wettkämpfe mit. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, für die er die Norm bereits im März erfüllte, will sich der aktuell Weltjahresbeste vom 19. bis 27. August 2023 bei der Weltmeisterschaft in Budapest mit der Weltelite messen und nach seinem zehnten Platz bei der WM 2022 in diesem Jahr um die Medaillen mitkämpfen.Platz zwei und drei bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl belegen Wasserspringer Moritz Wesemann und das Tischtennis-Mixed Nina Mittelham/Dang Qiu. Wesemann hatte bei den European Games vom 3-Meter-Brett nicht nur die Goldmedaille, sondern damit gleichzeitig auch den EM-Titel und zudem dem deutschen Wassersprung-Team einen Quotenplatz für Paris 2024 geholt - ebenso wie das deutsche Tischtennis-Duo, das sich in Krakau mit dem Gewinn der Goldmedaille im gemischten Doppel das Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr sicherte.Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.Ergebnis:1. Leo Neugebauer / Leichtathletik: 50,4 %2. Moritz Wesemann / Wasserspringen: 32,5 %3. Nina Mittelham & Dang Qiu / Tischtennis: 17,1 %Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5550652