Leipzig (ots) -Im Herbst 2023 starten die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Doku-Serie "Elefant, Tiger & Kids", dafür werden tierliebe Teenager zwischen 13 und 17 Jahren aus ganz Deutschland gesucht! Einsendeschluss ist der 17. Juli 2023. Alle Infos zur Bewerbung unter mdr.de/s/etk2 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdr.de%2Fs%2Fetk2&data=05%7C01%7CBirgit.Friedrich%40mdr.de%7C7c0cc327972441c1209308db770c8996%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638234667955906793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ChCWIDt5unhgWfjcrYOPlIHXXa83e7ITzatkUAWMW5k%3D&reserved=0).Die TV-Doku "Elefant, Tiger & Kids" begleitet sechs Jugendliche bei einem dreiwöchigen Praktikum im Leipziger Zoo. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten zwischen 13 und 17 Jahre alt sein und sich für die Arbeit im Zoo interessieren. Vorkenntnisse in Tierpflege oder -haltung sind nicht nötig.Gedreht wird in drei Blöcken im Herbst 2023 sowie im Frühjahr und im Frühsommer 2024. Die ausgewählten Jugendlichen kommen dann jeweils für eine Woche zum Praktikum nach Leipzig. Ohne Eltern lernen sie den Zoo in all seinen Facetten kennen und bekommen einzigartige Einblicke in den Tierpfleger-Alltag.Interessenten können sich bis zum 17. Juli 2023 mit einem kurzen, Handyvideo bewerben. Alle Infos dazu gibt's unter mdr.de/s/etk2 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdr.de%2Fs%2Fetk2&data=05%7C01%7CBirgit.Friedrich%40mdr.de%7C7c0cc327972441c1209308db770c8996%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638234667955906793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ChCWIDt5unhgWfjcrYOPlIHXXa83e7ITzatkUAWMW5k%3D&reserved=0).Wer sich nicht sicher ist, ob das etwas für ihn ist, schaut sich am besten in der ARD-Mediathek die erste Staffel "Elefant, Tiger & Kids" an. Alle zwölf Folgen sind dort jederzeit abrufbar.