Der Technologiegigant steht im Mittelpunkt eines neuen Kapitels der Automobilindustrie in Lateinamerika mit der Produktion von Elektro- und Hybridfahrzeugen in Camaçari

BYD, Build Your Dreams, ein globales Powerhouse der technologischen Innovation, hat soeben eine Vereinbarung bestätigt, dass sie in Bahia im Camaçari-Komplex, 50 km von Salvador entfernt, zu starten und den Betrieb in drei Fabriken gleichzeitig aufzunehmen ein noch nie dagewesenes Kunststück.

Mit einer Investition von mehr als 3 Milliarden R$ setzt BYD einen historischen Meilenstein in der brasilianischen Automobilindustrie. Es geht nicht nur darum, Fahrzeuge herzustellen. Die ehrgeizige Mission der Gruppe, Cool the Earth by 1°C, ist die Energiewende und nachhaltige Mobilität. Es ist eine unumkehrbare grüne Revolution.

Die inländische Produktion wird zu wettbewerbsfähigeren Preisen führen und der autobegeisterten Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich den Traum eines modernen Verbrauchers zu erfüllen: ein Elektrofahrzeug in der Garage.

Der Komplex wird aus drei Produktionseinheiten bestehen. Eines für die Produktion von Fahrgestellen für Elektrobusse und -LKWs. Das andere wird Hybrid- und Elektroautos produzieren, mit einer geschätzten Kapazität von 150.000 Einheiten pro Jahr in der ersten Phase. Die dritte Einheit, die sich auf die Verarbeitung von Lithium und Eisenphosphat konzentriert, wird den globalen Markt bedienen und die bestehende Hafeninfrastruktur am Standort nutzen.

"Dies ist ein äußerst wichtiger Moment für BYD in der Region Americas", sagt Stella Li, Executive Vice President CEO von BYD und CEO von BYD Americas. "Diese neuen Fabriken in Bahia werden Innovation und höchste technologische Standards bringen. Sie werden die Einführung und Beschleunigung der Elektromobilität im Lande ermöglichen, eine Schlüsselbewegung zur Bekämpfung des Klimawandels und zur wirklichen Verbesserung der Lebensqualität der Menschen."

Die drei Fabriken sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 ihren Betrieb aufnehmen und in den nächsten Jahren mehr als 5.000 Arbeitsplätze schaffen. "Der soziale Beitrag wird erheblich sein. Wir wollen ab diesem Jahr einheimische Arbeitskräfte einstellen, damit sie alle notwendigen Schulungen und den Wissenstransfer erhalten", sagt Tyler Li, Präsident von BYD Brasilien. "Wir bei BYD sind fest entschlossen, einen Beitrag zu leisten und Werte für die Brasilianer zu schaffen."

Der neue BYD-Komplex wird Zulieferer verschiedener Art anziehen, sei es im Bereich der technischen Teile oder der Dienstleistungen. Das Unternehmen beabsichtigt, zur regionalen Entwicklung beizutragen, indem es lokalen Lieferanten den Vorrang einräumt. Auch für die Bauarbeiten wird das Unternehmen vorrangig etablierte Unternehmen aus der Region beauftragen.

Nachhaltiges und soziales Engagement

Bei der Errichtung seines ersten Industriekomplexes in Brasilien hat sich BYD Brazil dazu verpflichtet, die Prinzipien beizubehalten, die auch für seine Aktivitäten im Ausland gelten: die Herstellung von Produkten, die keine Schadstoffe ausstoßen, die mit modernster Technologie und erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung entwickelt und hergestellt werden, und das alles in einer angenehmen und gemütlichen Arbeitsumgebung für Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen nutzt, um zu einer höheren Lebensqualität beizutragen. Mit dem Anspruch, den Übergang des globalen Transportsektors in eine grüne Zukunft zu beschleunigen, konzentriert BYD Auto seine Anstrengungen auf die Entwicklung von vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die E-Plattform 3.0 und die CTB-Technologie. Als erster Automobilhersteller der Welt hat BYD Auto die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingestellt und führt in China seit neun Jahren ununterbrochen die Absatzzahlen von PKW mit alternativen Antriebskonzepten an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230704798526/de/

Contacts:

Asien-Pazifik: Liya Huang, pr@byd.com Tel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com Tel: +31-102070888

Nordamerika: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com Tel: +1 213 245 6503

Lateinamerika: José Miranda, jose.miranda@byd.comTel: +56 9 96443906

Brasilien: Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com Tel: +19 3514 2554

Naher Osten und Afrika: Nikki Li, li.namin@byd.com Tel: +86-18938862670