Berlin - Schauspieler Devid Striesow fühlt sich wenige Monate vor seinem 50. Geburtstag noch nicht alt. "Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen und alt zu fühlen", sagte er dem Magazin "Apotheken Umschau".



Außerdem habe er sich immer etwas Kindliches bewahrt, was am Beruf liege. Striesow legt nach eigenen Angaben zudem viel Wert auf Ausgleich, weshalb er jeden Morgen mit Yoga in den Tag startet: "Ich habe manchmal das Gefühl, im Schlaf werden Schlachten geschlagen." Er stehe dann auf und sei überlastet und verkrampft. "Da hilft es, wenn ich jeden Morgen einmal wenigstens 20 Minuten auf der Yoga-Matte bin. Wenn ich das mache, geht es mir gut - wenn nicht, geht es mir schlecht", so der 49-Jährige.

