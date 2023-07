BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa holt die Xing-Managerin Astrid Maier in die Chefredaktion. Die 48-jährige bisherige Chefredakteurin der Job-Netzwerkplattform wechselt zum 1. Oktober und wird Vize-Chefredakteurin sowie Chefin Strategie, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch mitteilte. Maier soll in der neu geschaffenen Rolle die Transformation der Agentur weiter voranbringen und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten etwa von Künstlicher Intelligenz für die Nachrichtenagentur entwickeln.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die langjährige Vize-Chefredakteurin Antje Homburger Ende Juni 2024 in den Ruhestand geht. Die dann 60-Jährige steuert seit Jahren als Chefin Aktuelles die dpa-Berichterstattung.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Ideen und Impulse von Astrid Maier für die dpa. Mit ihr kommt eine ausgewiesene Technikversteherin und anerkannte Strategin des modernen Journalismus zu dpa, die unsere Redaktion und Produkte sehr voranbringen wird."

Antje Homburger würdigte er zugleich als "brillante Nachrichtenjournalistin, wie es nur wenige gibt. Sie treibt die Veränderung der dpa-Redaktionen entlang der heutigen Medienanforderungen voran, was sie mit ihrem jüngsten Projekt, dem neuen multimedialen Newsdesk in Berlin, erneut eindrucksvoll bewiesen hat." Man bedauere ihr Ausscheiden ebenso, wie man das nach bald 30 Jahren im Agenturjournalismus auch verstehen könne.

Zur dpa-Chefredaktion gehören neben Chefredakteur Gösmann (57) noch die stellvertretenden Chefredakteurinnen Jutta Steinhoff (56, Chefin Netz) und Silke Brüggemeier (49, Chefin Audiovisuelles). Zum Führungskreis zählt auch Changemanagement-Leiterin Susanne Goldstein (49). Unlängst bezog die Agentur einen neuen Newsroom in Berlin.

Astrid Maier sagte über den Wechsel zur dpa: "Ich freue mich ausgesprochen, zu diesem für den Journalismus so entscheidenden Zeitpunkt die Zukunft der dpa gemeinsam mit der Chefredaktion und allen Kolleginnen und Kollegen zu gestalten. Meine Strategie wird sein, die vielen Chancen zu ergreifen, die sich für eine Daten-Plattform wie die dpa ergeben, um neue Anwendungen, die noch relevanter und passgenauer für Kunden und damit für Nutzerinnen und Nutzer sind, voranzutreiben." Zugleich trete sie an, die Rechte der dpa und ihrer Gesellschafter gegenüber internationalen Tech-Playern zu verteidigen.

Die 48-Jährige wurde in Suceava in Rumänien geboren. Nach dem Diplom in China-Studien in Köln und Peking begann sie ihre journalistische Laufbahn bei der "Financial Times Deutschland". Später wurde sie Technologie-Korrespondentin beim "Manager Magazin". Eine weitere Station war die Unternehmensressortleitung der "Wirtschaftswoche", ehe sie 2019 Chefredakteurin des Netzwerks Xing wurde, dessen Geschäftsleitung sie auch angehört./rin/DP/ngu