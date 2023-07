Berlin (ots) -Die dpa verstärkt ihre Chefredaktion zum 1. Oktober mit Astrid Maier. Die derzeitige Chefredakteurin von Xing wechselt als stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Strategie in den dpa-Newsroom nach Berlin. In der neu geschaffenen Rolle soll die 48 Jahre alte Journalistin die Transformation der Agentur weiter vorantreiben und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten etwa von Künstlicher Intelligenz für die dpa entwickeln. Gleichzeitig gab die dpa heute bekannt, dass die langjährige stellvertretende Chefredakteurin Antje Homburger Ende Juni 2024 in den Ruhestand gehen wird. Die dann 60 Jahre alte Journalistin steuert als Chefin Aktuelles die Berichterstattung von Deutschlands größter Nachrichtenagentur.dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt zu den Personalveränderungen: "Wir freuen uns sehr auf die Ideen und Impulse von Astrid Maier für die dpa. Mit ihr kommt eine ausgewiesene Technikversteherin und anerkannte Strategin des modernen Journalismus zu dpa, die unsere Redaktion und Produkte sehr voranbringen wird."Die im Sommer 2024 ausscheidende Antje Homburger würdigte Gösmann als "eine brillante Nachrichtenjournalistin, wie es nur wenige gibt. Sie treibt die Veränderung der dpa-Redaktionen entlang der heutigen Medienanforderungen voran, was sie mit ihrem jüngsten Projekt, dem neuen multimedialen Newsdesk in Berlin, erneut eindrucksvoll bewiesen hat. Wir bedauern ihr Ausscheiden ebenso, wie wir das nach bald 30 Jahren im Agenturjournalismus auch verstehen können. Aber noch ist Antje Homburger an Bord und mit voller Leidenschaft im Einsatz".Astrid Maier sagte zu ihren Zielen bei der dpa: "Ich freue mich ausgesprochen, zu diesem für den Journalismus so entscheidenden Zeitpunkt die Zukunft der dpa gemeinsam mit der Chefredaktion und allen Kolleginnen und Kollegen zu gestalten. Meine Strategie wird sein, die vielen Chancen zu ergreifen, die sich für eine Daten-Plattform wie die dpa ergeben, um neue Anwendungen, die noch relevanter und passgenauer für Kunden und damit für Nutzerinnen und Nutzer sind, voranzutreiben. Zugleich trete ich an, die Rechte der dpa und ihrer Gesellschafter gegenüber internationalen Tech-Playern zu verteidigen. Technologie ist, was wir daraus machen."Die künftige stellvertretende dpa-Chefredakteurin wurde in Suceava (Rumänien) geboren. Nach dem Diplom in China-Studien in Köln und Peking startete sie ihre journalistische Karriere als Volontärin und später Telekom-Korrespondentin der "Financial Times Deutschland", bevor sie Technologie-Korrespondentin des "Manager Magazin" wurde. Sie arbeitete u.a. auch als Unternehmensressortleiterin der "Wirtschaftswoche", ehe sie 2019 Chefredakteurin des Netzwerks Xing wurde, dessen Geschäftsleitung sie inzwischen auch angehört. Von 2015 bis 2016 war sie John S. Knight Fellow an der Stanford-Universität in Kalifornien.Der dpa-Chefredaktion gehören neben Chefredakteur Sven Gösmann (57) noch die stellvertretenden Chefredakteurinnen Silke Brüggemeier (49, Chefin Audiovisuelles) und Jutta Steinhoff (56, Chefin Netz) an. Zum Führungskreis gehört außerdem die Leiterin Changemanagement und Organisationsentwicklung, Susanne Goldstein (49).Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social media: https://www.dpa.com/de/kontaktsocial-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/5550811