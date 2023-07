Energiekontor ist einer der führenden deutschen Projektentwickler für erneuerbare Energien. Das Kerngeschäft reicht von der Planung über den Bau bis zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Portfolio. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 18.08.2023 um 15:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Till Gießmann, Head of IR der Energiekontor AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-08-18-15-00/EKT-GT zur Verfügung gestellt.





