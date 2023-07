FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Reifengeschäft dürfte stark geblieben sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Im Automotive-Bereich hänge viel vom späteren Jahresverlauf ab./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 07:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

