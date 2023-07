Leipzig (ots) -Sprung ins Hauptabendprogramm der ARD für die "Starnacht am Wörthersee": Am 8. Juli können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr auf 180 Minuten beste Unterhaltung freuen. Präsentiert wird die Show von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.Vor der Kulisse einer der schönsten Seen Österreichs präsentieren Barbara Schöneberger und Hans Sigl, der im vergangenen Jahr sein Debüt als Starnacht-Moderator feierte, hochkarätige nationale und internationale Stars. In diesem Jahr sorgen unter anderem Andreas Gabalier, Maite Kelly, Andrea Berg, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Wolkenfrei, Ray Dalton, Kamrad, Alexander Eder, die Mayerin, Beatrice Egli, Laura Bilgeri, Julian le Play, Loi und Matteo Bocelli für Stimmung unter den 7500 Gästen vor Ort in der Klagenfurter Ostbucht und vor den Bildschirmen.Die "Starnacht am Wörthersee" wird zeitgleich im Ersten und im Österreichischen Fernsehen ORF 2 ausgestrahlt.Bereits am Freitag, 7. Juli, stimmt die Sendung "Sommerhits am Wörthersee" um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen auf die Liveshow aus Österreich am Folgetag ein. Zahlreiche Stars präsentieren darin ihre größten Sommerhits. Mit dabei sind unter anderem Semino Rossi, Maite Kelly, Nik P., Beatrice Egli, Tanja Lasch, Roland Kaiser, Francine Jordi, Alvaro Soler, Ramon Roselly sowie Matthias Reim.Die "Starnacht am Wörthersee" ist 30 Tage in der ARD Mediathek sowie in der ORF-TVthek im Livestream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung abrufbar.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5550834