DJ Kabinett billigt Haushaltsplan für 2024 mit 16,6 Milliarden Neuschulden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Regierungskabinett hat den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Regierungsentwurf für den Haushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027 gebilligt, der 16,6 Milliarden Euro Neuverschuldung im nächsten Jahr nach 45,6 Milliarden im Soll dieses Jahres vorsieht. Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu, teilte das Bundesfinanzministerium mit. "Ab dem kommenden Jahr erfolgt die Rückkehr auf den haushaltspolitischen Normalpfad. Wir halten die Schuldenbremse ein", heißt es in Unterlagen des Ministeriums dazu. Der neue Finanzplan weist aber noch einen "haushaltspolitischen Handlungsbedarf" von insgesamt 14,4 Milliarden Euro aus - 5,2 Milliarden im Jahr 2025, 4,4 Milliarden in 2026 und 4,8 Milliarden in 2027.

Vorgesehen sind Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro nach 476,3 Milliarden dieses Jahr. Der Finanzplan für die Folgejahre umfasst dann Ausgaben von 451,8 Milliarden Euro für 2025, 460,3 Milliarden für 2026 und 467,2 Milliarden Euro für 2027 sowie eine Neuverschuldung von 16,0 Milliarden Euro im Jahr 2025, von 15,4 Milliarden im Jahr 2026 und von 15,0 Milliarden Euro im Jahr 2027. Die Ausgaben sollen in allen Jahren gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr gesenkt werden. Insgesamt sollen alle Ressorts außer dem Verteidigungsministerium gemäß ihrer Leistungsfähigkeit einen Einsparbeitrag von jährlich 3,5 Milliarden Euro in den Jahren 2024 und 2025 erbringen.

Unter anderem soll es keine Fortführung des 2022 eingeführten Bundeszuschusses an die soziale Pflegeversicherung von jährlich 1 Milliarde Euro und kein weiteres Anwachsen des Bundeszuschusses an die gesetzliche Krankenkasse mehr geben. Aufgrund der aktuell guten Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung soll zudem der zusätzliche Bundeszuschuss ab 2024 gesenkt werden. Vorgesehen ist auch eine "Dämpfung der Ausgabendynamik beim Elterngeld". Planungen, nach denen die Grenze für den Bezug auf 150.000 Euro Jahreseinkommen gesenkt werden soll, sind bereits auf heftige Kritik auch aus der Regierungspartei FDP gestoßen.

Dem Familienministerium sollen von 2024 bis 2027 gegenüber dem bisherigen Plan rund 1,9 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen. Mit der Erhöhung würden insbesondere Mehrbedarfe für gesetzliche Leistungen nach dem Bundeskindergeld- und Unterhaltsvorschussgesetz gedeckt. Für Vorarbeiten zur Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung sei 2024 ein Betrag von 100 Millionen Euro im berücksichtigt. Für die weiteren Auswirkungen ab 2025 sei Vorsorge in Höhe von jährlich 2 Milliarden Euro getroffen.

Mehr Mittel für die Bundeswehr

Mit der Haushaltsplanung sowie dem Bundeswehr-Sondervermögen soll ab dem kommenden Jahr der Beitrag von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu den Nato-Fähigkeitszielen erreicht werden. Dem Verteidigungsministerium werde 2024 ein "Rekordansatz" von 51,8 Milliarden Euro bereitgestellt, 1,7 Milliarden mehr als im alten Finanzplan vorgesehen. Zusätzlich stünden 2024 rund 19,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Bisher im Kernhaushalt veranschlagte Zukunftsprojekte zur Förderung von Mikroelektronik sollen zudem in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) verlagert werden, zu dem in den Jahren 2024 bis 2027 weiterhin keine Bundeszuweisung erfolgen soll.

Der Bund will außerdem fortlaufend prüfen, ob die Sondervermögen zum Erreichen ihrer bei Errichtung festgelegten Aufgaben weiterhin nötig sind. Das Sondervermögen Digitale Infrastruktur werde aufgelöst, dadurch werde im Budgetentwurf 2024 ein Entlastungseffekt von rund 4,8 Milliarden Euro erreicht, dem höhere Belastungen in den Folgejahren im Kernhaushalt gegenüberstehen. Auch der Mauerfonds solle aufgelöst werden. Mögliche zukünftige Auszahlungen an die Länder sollten aus dem Kernhaushalt erfolgen. Geprüft werden soll auch die Auflösung der Aufbauhilfe 2013.

Der Sozialverband VdK befürchtet nach eigenen Angaben große Einschnitte bei Sozialleistungen. "Der Sozialstaat darf nicht kaputtgespart werden", forderte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Ohne eine echte Kindergrundsicherung würden Kinder weiter in Armut aufwachsen. Um ernsthaft gegen Kinderarmut vorzugehen, seien mindestens 12 Milliarden Euro nötig. Falle der jährliche Steuerzuschuss von 1 Milliarde Euro in die gesetzliche Pflegeversicherung weg, beschleunige das den Kollaps des Systems, die Beiträge würden in die Höhe schießen. "Der Steuerzuschuss ist notwendig und muss ausgebaut werden", befand Bentele.

Chemiebranche befürchtet Katastrophe

Auch aus der Wirtschaft kam Kritik. So monierte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) eine geplante Abschaffung des Spitzenausgleichs für energieintensive Unternehmen. Der Verband zeigte sich "durch die damit verbundene heftige Mehrbelastung bei der Stromsteuer alarmiert". Falle der Spitzenausgleich weg, würden die energieintensiven Industrieunternehmen um etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr belastet. "Die Abschaffung des Spitzenausgleichs ist in der aktuellen Lage eine absolute Katastrophe", warnte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Unsere Industrie taumelt wegen der hohen Energiekosten am Standort Deutschland bereits."

Notwendige Einsparungen im Haushalt dürften "nicht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gefährden", warnte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Es sei gut und angemessen, dass der Bundeshaushalt nun wieder im Einklang mit der grundgesetzlichen Schuldenbremse stehe. Zugleich ist eine konsequente Priorisierung der Ausgaben erforderlich. "Dabei müssen die Stärkung des Standorts und geeignete Investitionsanreize insbesondere mit Blick auf die digitale Transformation, den Klimaschutz und eine nachhaltige, verlässliche Energieversorgung zentrale Punkte sein", mahnte Gönner.

Der CSU-Finanzsprecher Sebastian Brehm sah in dem Bundeshaushalt hingegen ein "Dokument fehlenden Sparwillens". Die Koalition sei von einer seriösen Haushaltspolitik immer noch weit entfernt. "Es wird nicht gespart, es wird vor allem getrickst, um die Schuldenbremse einzuhalten", monierte Brehm. "Gleichzeitig zeigt die mittelfristige Finanzplanung, dass die Ampel-Koalition dauerhaft auf Schuldenaufnahme setzt." Lindner halte mit 16,6 Milliarden Euro Nettoneuverschuldung die Schuldenbremse zwar formal ein, "dies aber nur dank etlicher Buchungstricks". Gerade einmal 3,5 Milliarden Euro Einsparungen seien herausgekommen, wo 20 Milliarden Euro nötig gewesen wären.

Der Bund der Steuerzahler sah hingegen mit dem Entwurf "solides Fahrwasser in Sicht". Zugleich forderte der Verband eine konsequente Einhaltung der Schuldenbremse. "Der Etatentwurf für 2024 und der Finanzplan bis 2027 gehen in die richtige Richtung", betonte Verbandspräsident Reiner Holznagel. Jenseits der offiziellen Neuverschuldung des Bundeshaushalts in Höhe von 16,6 Milliarden Euro 2024 kämen weiterhin enorme Schulden durch Sondervermögen hinzu. So sähen die Wirtschaftspläne für das Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Finanzierung der Energiepreisbremsen sowie für das Sondervermögen Bundeswehr neben dem Bundeshaushalt eine Schuldenaufnahme von insgesamt rund 66 Milliarden Euro im kommenden Jahr vor.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 06:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.