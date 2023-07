DJ Adidas-Personalchefin Amanda Rajkumar scheidet aus Vorstand aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Amanda Rajkumar, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der Adidas AG, will ihr Vorstandsmandat nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern. Der Aufsichtsrat habe ihre Entscheidung akzeptiert und der Beendigung ihrer Bestellung als Vorstandsmitglied zum Ablauf des 15. Juli 2023 zugestimmt, teilte der Konzern mit. Amanda Rajkumar trat Anfang 2021 als Head of Global Human Resources, People and Culture in den Vorstand von Adidas ein.

