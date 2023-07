Erzeugerpreise in der Eurozone sinken weiter

Werbung







Nach einem am heutigen Mittwoch vorgelegten Bericht, sanken die Erzeugerpreise in der Eurozone erneut, nachdem diese bereits im April deutlich zurückgingen.



Nach Schätzungen von Eurostat, dem Statistischen Amtes der Europäischen Union, gingen die Erzeugerpreise (Industrie) im Mai erneut zurück. Dies geht aus dem von Eurostat veröffentlichten Bericht am heutigen Mittwochmorgen hervor. Im Vergleich zum Stand im April ist hierbei ein Rückgang von 1,9 % im Euroraum, respektive 1,8% in der EU, zu verzeichnen. Damit setzt sich der Trend weiter fort. Im April waren die Preise bereits um 3,2 % im Euroraum (3,1 % in der EU) gesunken. Weiterhin ist auch im Vorjahresvergleich ein Preisrückgang zu verzeichnen. Dieser fällt mit 1,5% im Euroraum stärker aus, als in der EU (Rückgang um 0,5 %). Bemerkenswert ist hierbei der Rückgang im Energiesektor. Sowohl im Euroraum als auch in der EU sanken die Preise im Vergleich zu April 2023 hierbei um jeweils 5,0%. Zieht man den Vorjahresvergleich (also Mai 2023 verglichen mit Mai 2022), so sanken die Preise in der EU um 10,4%, im Euroraum sogar um 13,3%.









Quelle: HSBC