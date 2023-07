SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio verstärkt seine Präsenz in Deutschland und eröffenet in der Hauptstadt Berlin ein Innovationszentrum. Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX: 9866, ISIN: US62914V1061) eröffnet in der Bundeshauptstadt Berlin ein Innovationszentrum, um die lokale Forschung...

Den vollständigen Artikel lesen ...