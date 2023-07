Hamburg (ots) -In direkter Nachbarschaft zum Forschungszentrum DESY und weiteren Einrichtungen der Universität Hamburg entsteht im Innovationspark Altona ein zukunftsweisender Standort für Startups und junge technologieorientierte Unternehmen. Die Senatorin für Wirtschaft und Innovation, Dr. Melanie Leonhard, legte heute den Grundstein des tecHHub Hamburg.Die geplante Fertigstellung ist Ende 2023. Auf fünf Vollgeschossen bietet das Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 5.600 m² moderne Laborräume sowie ergänzende Büroflächen zur Miete.Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg: "Mit dem tecHHub bekräftigt Hamburg sein Engagement, Wirtschaft und Wissenschaft enger miteinander zu verbinden. Das Forschungszentrum DESY, Bereiche der Universität Hamburg und künftig der tecHHub sind gemeinsam Teil der Science City Hamburg Bahrenfeld. Forscherinnen und Forscher und innovative Unternehmen können hier in einem innovativen Netzwerk arbeiten - und mit Mitteln der Wirtschaftsförderung schaffen wir hier Flächen, die auch wirtschaftlich erfolgreiche Ausgründungen und Innovationen ermöglichen. So stärkt dieses Projekt die Innovationskraft Hamburgs."Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Hamburg Invest: "Mit dem Bau des tecHHub können wir die hohe Nachfrage nach Laborflächen in der Life-Sciences-Branche zeitnah erfüllen. Damit bieten wir jungen Talenten, mutigen Gründern und innovativen Unternehmen nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch ein hochattraktives Umfeld von DESY und der Universität Hamburg. Das wird den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Hamburg weiter voranbringen und international auf die Landkarte setzen."Die Hamburg Invest und tecHHub Hamburg realisieren das Projekt im Auftrag der Behörde für Wirtschaft und Innnovation und in enger Kooperation mit den Akteuren des DESY, um der gestiegene Nachfrage nach Laborflächen zu entsprechen. Das Gebäude wird in Modulbauweise errichtet. Generalübernehmer ist die ADK Modulraum GmbH.Fotos (Stefan Groenveld): https://ots.de/tObhFiBU: Andrea Weidinger (HIE), M. Leonhard, DA. Kleinau (HCH), Dr. Rolf Strittmatter (Hamburg Invest), Björn Oellrich, ADK Modulraum GmbH (v.l.n.r.)Visualisierungen (xm realtime) sind abrufbar unter:https://ots.de/sISzZJPressekontakt:Hamburg Marketing & Hamburg InvestIngrid Meyer-BosseLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49 40 41 11 10 - 638 Fax: +49 40 41 11 10 - 895Mail: ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deWeb: www.hamburg.invest.comOriginal-Content von: Hamburg Invest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81138/5550876