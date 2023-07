© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten



Nach dem fulminanten ersten Halbjahr könnten die Börsen jetzt erstmal eine Verschnaufpause einlegen, glauben Barclays-Analysten. Trotzdem sehen sie bei ausgesuchten Einzelwerten starke Chancen.

"Der ungeliebte Bullenmarkt könnte sich bis in den Sommer hineinziehen", schreiben die Barclays-Analysten um Emmanuel Cau. Denn an den Märkten gehe weiterhin die Angst um, etwas zu verpassen (FOMO). Hinzu kommen steigende Zinsen, geringe Volatilität und eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, die "immer mehr frustrierte Bären in den Aktienmarkt ziehen."

Die Experten raten, in dieser Situation flexibel zu bleiben, da sich auf fundamentaler Seite bereits einige Risse zeigten. Nach dem starken ersten Halbjahr lägen "die meisten Kursgewinne bereits hinter uns".

Die Zins-Medizin wirkt mit Verzögerung

Im zweiten Halbjahr dürfte das Verhältnis von Risiko und Rendite für Aktien etwas ausgeglichener sein. Für das Big Picture warnen die Barclays-Analysten, dass die Zinserhöhungen der Notenbanken erfahrungsgemäß erst mit langer Verzögerung Wirkung zeigen. Das dürfte das US-Wachstum früher oder später bremsen.

"Wir plädieren für eine insgesamt ausgewogene Sichtweise und sehen Aufholpotenzial bei ausgewählten Value- und defensiven Nachzüglern sowie bei China-Aktien", so die Analysten. Europäische Aktien hingegen hätten zuletzt an Glanz verloren. "Aber die US-Hegemonie ist teuer und die jüngste Outperformance aufgrund des KI-Wahns dürfte sich abschwächen. Wir tendieren weiterhin zu internationalen Aktien, wobei Japan und die Schwellenländer attraktiv erscheinen."

Aufwärtspotenzial über 100 Prozent

Für seinen monatlichen Aktien-Ausblick hat Barclays die vielversprechendsten europäischen Aktien zusammengestellt, die aktuell auf "Übergewichten" eingestuft sind.

Das größte Potenzial sehen sie beim britischen Öl-Multi BP. Bis zum Barclays-Kursziel von 1000 Pence würde sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau mehr als verdoppeln. Beim finnischen Mineralölkonzern Neste Oyj und bei der Aktie von British Telekom (BT Group) sehen die Analysten 80 Prozent Kurspotenzial. Der Versicherungskonzern Legal & General Group ist für die Analysten ebenfalls ein klarer Kauf - Aufwärtspotenzial: 63 Prozent.

Auch die Aktie der Deutschen Lufthansa wird laut Barclays bald wieder abheben. Das Kursziel von 17 Euro liegt satte 80 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch bei den Aktien von Bayer, Infineon und Deutsche Post steht die Ampel auf "Outperform".

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion