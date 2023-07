Die Braunkohlegrube in der Lausitz soll eine signifikante Quelle für Energie bleiben. Allerdings soll dort künftig CO2-freier Strom produziert und gespeichert werden. LEAG reichte jetzt den Genehmigungsantrag für eine Power-to-X-Anlage ein, die Wasserstoff produzieren, Abwärme speichern, Strom generieren und Busse mit Wasserstoff versorgen soll.Im Braunkohle-Tagebau in der Lausitz wird bald Wasserstoff produziert und vor Ort rückverstromt: LEAG hat jetzt einen Genehmigungsantrag für eine Power-to-X-Anlage am Standort in dem Braunkohle-Tagebau beim Landesamt für Umwelt Brandenburg eingereicht. ...

