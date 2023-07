Die TUI-Aktie zeigt sich am Mittwoch - nach den jüngsten signifikanten Kurszuwächsen - von ihrer schwächeren Seite und fällt dabei unter die charttechnisch wichtige Sieben-Euro-Marke. Konkrete Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Vielmehr dürften Trader das erhöhte Niveau zur Gewinnmitnahme nutzen. Die Papiere des Reise-Riesen aus Hannover haben in der bisherigen Handelswoche (ohne die heutigen Abschläge) in der Spitze rund zehn Prozent zulegen können. Konkret ging es von 6,52 Euro (Schlusskurs ...

