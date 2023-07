DONNERSTAG, DEN 6. JULI Am 6. Juli erwartet uns ein ereignisreicher Tag. Unternehmen wie Südzucker, Gerresheimer und Suse geben ihre Q1-/Q2-Zahlen bekannt. Hornbach Baumarkt AG und Baader Wertpapierhandelsbank haben Hauptversammlungen. In München findet die Jahres-Pk des VDMA Bayern statt. Coty veranstaltet einen Investor Day. Polens Zentralbank gibt ihren Zinsentscheid bekannt. Bedeutende Konjunkturdaten stehen an. In den USA erscheinen der ADP-Beschäftigungsbericht ...

