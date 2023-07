NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Inditex von der Liste der "Top 30 Global Ideas" für 2023 gestrichen. Die Einstufung für die von Analyst Richard Chamberlain beobachteten Papiere wurde aber auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie die Experten der kanadischen Bank schrieben, ersetzen sie die Aktie des Textilhändlers nach ihrer bislang starken Kursentwicklung in diesem Jahr durch den Konkurrenten AB Foods. Sie glauben aber weiter daran, dass Inditex in diesem Jahr die Konsenserwartungen übertreffen wird./tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 20:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 00:15 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ES0148396007