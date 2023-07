Freiburg (ots) -Rot-weiß, schwarz-anthrazit und schlicht weiß: Der SC Freiburg und JobRad haben am Mittwoch gemeinsam die neuen SC-Trikots für die Saison 2023/24 vorgestellt, auf denen JobRad erstmals als neuer Haupt- und Trikotsponsor werben wird.Am Mittwochmittag um 12 Uhr bekamen die SC-Fans die neue Spielkleidung von Nike/11Teamsports für die Saison 2023/24 offiziell zu sehen. Präsentiert wurden sie auf den SC-Kanälen (Social Media und Website), in den Fanshops des Sport-Club sowie in der Firmenzentrale von JobRad.Das Freiburger Unternehmen wirbt in der Saison 2023/24 erstmals als Hauptsponsor des SC Freiburg und ist damit auch Trikotsponsor der SC-Profis. Der JobRad-Campus in der Freiburger Innenstadt war daher auch der passende Ort, um die neuen Jerseys vorzustellen und im Rahmen einer Talk-Runde über das neue Hauptsponsoring zu sprechen. Standesgemäß auf dem Fahrrad wurden die neuen Trikots zur Bühne gefahren, wo sie von SC-Vorstand Oliver Leki, JobRad-Gründer Ulrich Prediger und JobRad-Geschäftsführer Florian Baur präsentiert wurden.Statements der Talk-Gäste- SC-Vorstand Oliver Leki: "Die Vorstellung der neuen Trikots ist für uns als Verein immer ein Höhepunkt vor der Saison. Dass wir die diesjährige Trikotpräsentation in den Räumlichkeiten von JobRad, gemeinsam mit unserem neuen Hauptsponsor durchführen, zeigt den Stellenwert der neuen Partnerschaft. Ich freue mich, dass das Hauptsponsoring mit JobRad nun auch offiziell startet und wir gemeinsam loslegen können."- Ulrich Prediger, JobRad-Gründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der JobRad Holding SE: "Wenn die SC-Spieler zum ersten Mal mit den neuen Trikots ins Stadion einlaufen, geht für mich als Freiburger ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung - das wird Gänsehaut pur. Bei der Gründung von JobRad vor 15 Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Gemeinsam mit dem SC werden wir noch mehr Menschen fürs Radfahren begeistern und so zu einer lebenswerteren Zukunft für uns alle beitragen."- Florian Baur, Geschäftsführer der JobRad GmbH: "Als Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg verschaffen wir dem Dienstrad eine nie dagewesene Präsenz in der breiten Öffentlichkeit. Durch das JobRad-Logo auf den Trikots, aber auch mit vielen weiteren Aktionen rund ums Stadion, sprechen wir insbesondere diejenigen an, die uns bis jetzt noch nicht kennen. Der Sport-Club bietet uns eine hervorragende Plattform, um zu vermitteln, welche Vorteile - und wie viel Freude - der Umstieg aufs Fahrrad oder E-Bike mit sich bringen kann."Alle Trikots aus 100-prozentig recyceltem MaterialAuch in der Saison 2023/24 besteht die neue Trikotkollektion des SC Freiburg aus einem Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot. Dabei handelt es sich jeweils um offizielle Match-Versionen, die auch von den SC-Profis auf dem Spielfeld getragen werden. Alle drei Trikots sind von Nike aus 100-prozentig recyceltem Polyester hergestellt.Der moderne Look des neuen SC-Heimtrikots entsteht durch eine markante Geometrie in den Vereinsfarben Rot und Weiß entlang der Vorderseite des Trikots. Einen weiteren farbigen Akzent bekommt das Heimtrikot durch die roten abgerundeten Ärmel. Das neue Auswärtstrikot spiegelt den Look des Heimtrikots in der Farbkombination Schwarz und Anthrazit. Das dritte SC-Trikot ist in schlichtem Weiß gehalten. Highlight des Ausweichtrikots ist eine edle Hoch-Tief-Prägung auf der Vorderseite, die abwechselnd die Vereinselemente Greif und den Schriftzug SCF darstellt.Alle drei SC-Trikots für die Saison 2023/24 gibt es ab sofort für Erwachsene und Kinder in allen stationären Fanshops sowie im Online-Shop des Sport-Club zu kaufen: https://shop.scfreiburg.com/Über den SC FreiburgMit knapp 60.000 Mitgliedern ist der Sport-Club Freiburg e.V. der größte Sportverein Badens und genießt hohe Sympathiewerte in ganz Deutschland. Mit seinen ersten Mannschaften der Herren und der Frauen spielt der Sport-Club in der Bundesliga, die U23 (Zweite Mannschaft) spielt in der 3. Liga. Darüber hinaus ist der Sport-Club nicht nur für sein vielfältiges Gesellschaftliches Engagement, sondern auch für seine gute Nachwuchsarbeit in der Freiburger Fußballschule bekannt.Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel (http://www.jobrad.org/steuer)) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 60.000 Arbeitgeber mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP, Deutsche Bahn und der SC Freiburg - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.Veröffentlichung honorarfrei. 