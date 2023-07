DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.472,25 -0,4% +13,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.282,00 -0,5% +35,7% Euro-Stoxx-50 4.362,61 -0,6% +15,0% Stoxx-50 3.969,71 -0,5% +8,7% DAX 15.957,55 -0,5% +14,6% FTSE 7.479,80 -0,5% +0,9% CAC 7.324,92 -0,6% +13,2% Nikkei-225 33.338,70 -0,3% +27,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,43% +0,24 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,42 -0,03 -0,15 US-Rendite 10 J. 3,84 -0,01 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 69,79 +1,9% +1,33 -10,4% Brent/ICE 76,06 76,25 -0,2% -0,19 -8,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,33 35,41 -0,2% -0,08 -56,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,82 1.925,97 +0,1% +1,85 +5,7% Silber (Spot) 22,81 22,96 -0,7% -0,15 -4,8% Platin (Spot) 919,25 919,30 -0,0% -0,05 -13,9% Kupfer-Future 3,73 3,79 -1,5% -0,06 -2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit schwachen China-Daten gerät der Kupferpreis unter Druck.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Feiertagspause belasten Konjunktursorgen und geopolitische Spannungen die Wall Street. Die Hoffnungen einer Konjunkturlokomotive aus China bekommen immer mehr Risse. Auf der Stimmung lastet ein schwächer als erhofft ausgefallener Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor. Ohne wirtschaftliche Stimuli dürfte das von der KP Chinas ausgerufene Wachstumsziel kaum erreichbar sein, warnen Marktteilnehmer. Dazu steht US-Finanzministerin Janet Yellen bei ihrem geplanten China-Besuch vor einer Herkules-Aufgabe, nachdem die chinesische Regierung den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hat. Vorbörslich stehen die Sektorwerte daher etwas deutlicher unter Druck. Während sich die Konjunkturaussichten Chinas immer weiter eintrüben, dürfte das im späten Handel erwartete Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung Einblicke über den künftigen Zinspfad, aber auch die konjunkturelle Dynamik in den USA liefern.

Apple sinken vorbörslich um 0,6 Prozent und damit im Einklang mit dem Sektor. Der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Insbesondere im Juni sank der Umsatz kräftig, was der Konzern, der für Apple iPhones zusammenbaut, unter anderem mit einer Schwäche im Smartphone-Segment begründete.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

- DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14.6 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Für Ernüchterung sorgen neue Wirtschaftsdaten aus China. Dort fiel der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor und verfehlte damit die Marktprognosen. Daten zur aktuellen Preisentwicklung deuten indes an, dass der Inflationsdruck weicht, wenn auch nur langsam. Zum einen hat die von der EZB erhobene Umfrage unter Konsumenten ergeben, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher gesunken sind, aber noch immer deutlich oberhalb des Inflationsziels liegen. Zum anderen sind die Erzeugerpreise im Euroraum deutlicher als erwartet zurückgekommen. Doch stützen die Daten mit den Konjunktursorgen kaum. Continental (+2,2%) steigen gegen den Trend, nachdem Exane BNP die Aktie hochgestuft haben soll. Stifel soll Vonovia auf "Verkaufen" gesenkt haben, der Kurs verliert 2,3 Prozent. Grenke lieferte erste Aussagen zur Geschäftsentwicklung. Das Leasingneugeschäft lag 10,7 Prozent über Vorjahresquartal. Die Aktie notiert 5,8 Prozent im Plus. Für Cropenergies geht es 6,6 Prozent nach unten, der Bioethanolproduzent hatte schwächere Geschäftszahlen vorgelegt. Evotec steigen um 3,9 Prozent, nachdem die Tochter Just-Evotec Biologics einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen Dollar erhalten hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:50 % YTD EUR/USD 1,0879 -0,0% 1,0879 1,0900 +1,6% EUR/JPY 156,97 -0,1% 157,38 157,39 +11,8% EUR/CHF 0,9774 +0,1% 0,9768 0,9763 -1,3% EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8563 0,8560 -3,2% USD/JPY 144,27 -0,1% 144,66 144,40 +10,0% GBP/USD 1,2700 -0,1% 1,2705 1,2733 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2566 +0,4% 7,2491 7,2240 +4,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.438,74 -1,2% 30.807,44 30.952,04 +83,4

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Negative Vorzeichen haben an den Börsen dominiert. Auf der Stimmung lastete der unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor. Im Fokus standen ferner die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking. Die China-Reise von US-Finanzministerin Janet Yellen steht unter keinem guten Stern, nachdem die chinesische Regierung am Montag den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hatte. Aktien der Chipbranche, die am Dienstag gesucht waren, kamen nun in China wieder zurück. In Tokio gab der Nikkei-225 etwas weniger deutlich nach als die Indizes in China. Fast Retailing verbilligten sich um 2,5 Prozent. Der zum Unternehmen gehörende Modeanbieter Uniqlo hatte in Japan auf bereinigter Basis einen Umsatzrückgang um 3,4 Prozent verzeichnet. In Südkorea verbesserten sich gegen den negativen Marktrend Samsung Biologics um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag vom US-Pharmahersteller Pfizer erhalten hatte. In Australien kam es zu Gewinnmitnahmen im Bankensektor, der am Vortag gesucht gewesen war, nachdem die australische Notenbank den Leitzins zwar unverändert belassen, aber Zinserhöhungen in naher Zukunft in Aussicht gestellt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich zur Wochenmitte minimal aus. Die Creditstrategen der ING gehen mit Blick auf die Aktivitäten am Primärmarkt davon aus, dass das Angebot bei den Corporates in der zweiten Jahreshälfte niedriger ausfallen könnte. In der ersten Jahreshälfte hätten bei Unternehmen erhebliche Vorfinanzierungen stattgefunden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

Amanda Rajkumar, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der Adidas AG, will ihr Vorstandsmandat nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern. Der Aufsichtsrat habe ihre Entscheidung akzeptiert und der Beendigung ihrer Bestellung als Vorstandsmitglied zum Ablauf des 15. Juli 2023 zugestimmt, teilte der Konzern mit. Amanda Rajkumar trat Anfang 2021 als Head of Global Human Resources, People and Culture in den Vorstand von Adidas ein.

BECHTLE

will das französische IT-Systemhauses Apixit aus dem Großraum Paris übernehmen. Ein entsprechendes Angebot wurde jetzt unterzeichnet, wie der IT-Dienstleister in Neckarsulm mitteilte. Nun folgt wie üblich die Anhörung der Arbeitnehmervertretung von Apixit, auch die Behörden müssen noch zustimmen.

CROPENERGIES

hat seine Jahresprognose trotz eines schwächeren ersten Geschäftsquartals bestätigt. Die Hauptgründe für den Umsatz- und Ergebnisrückgang sind niedrigere Produktionsmengen aufgrund von Wartungsstillständen sowie - verglichen mit dem außergewöhnlich hohen Preisniveau des Vorjahresquartals - normalisierte Absatzpreise für nachhaltig erzeugtes Ethanol, wie die Tochter der Südzucker AG mitteilte.

EVOTEC

soll für das US-Verteidigungsministerium Arzneimittel-Prototypen gegen sogenannte Orthopoxviren auf Basis monoklonaler Antikörper entwickeln. Der Auftrag, der an die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics ging, hat einen Auftragswert von bis zu 74 Millionen Dollar, wie das Biotechunternehmen in Hamburg mitteilte.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

erwirbt über einen Fonds die Mehrheit an dem Biomethan- und Photovoltaik-Investor Avrio Energie. Die Gründer und Altgesellschafter von der Leyendecker-Gruppe werden eine substanzielle Minderheitsbeteiligung behalten, wie das Private-Equity-Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Zu den finanziellen Konditionen des Kaufs wurden keine Angaben gemacht. Die Deutsche Beteiligungs AG wird weiteres Kapital für den Ausbau des Geschäfts von Avrio Energie bereitstellen.

ZF

hat den neuen schwedischen Elektro-Lkw-Hersteller Volta Trucks als Kunden gewonnen. Die ZF-Sparte Commercial Vehicle Solutions (CVS) schloss mit Volta Trucks eine langfristige Vereinbarung zur Lieferung von Komponenten und Systemen für dessen erstes Lkw-Modell Volta Zero, darunter Brems-, Federungs- und Lenksysteme, wie die ZG Group mitteilte. Das Produktportfolio von ZF unterstütze Volta Trucks bei einem raschen Markteintritt.

CASINO

Die Aktie des französischen Lebensmittelhändlers Casino ist am Mittwoch in der Spitze um mehr als 40 Prozent eingebrochen, nachdem der verschuldete Konzern mitteilte, das zwei Vorschläge zur Stärkung seiner Kapitalbasis den bestehenden Aktionären Verlust beschweren würden. Die Casino-Aktie notiert gegen Mittag mit 3,22 Euro knapp 30 Prozent im Minus.

VOLVO CARS

hat seinen Pkw-Absatz im Juni um 33 Prozent auf 66.379 Fahrzeuge gesteigert, nachdem im Vorjahr Probleme in der Lieferkette die Verkaufszahlen gebremst hatten. In Europa kletterten die Verkäufe um 70 Prozent und in den USA um 53 Prozent, wie der schwedische Autohersteller mitteilte, der mehrheitlich der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört. In China gingen die Verkäufe allerdings um 7 Prozent zurück.

GOOGLE

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat davor gewarnt, dass durch das Datensammeln die große Plattform Google gegenüber anderen Digitalunternehmen unüberwindbare Wettbewerbsvorteile im Online-Markt gewinnen könnte. Das DIW forderte daher eine frühzeitige Regulierung, bei der Unternehmen zum Teilen ihrer gesammelten Daten verpflichtet werden. Denn bei einem kaum einholbaren Vorteil im Online-Markt könnte der Markt für technische Innovationen oder nutzungsfreundlichere Angebote verschlossen bleiben, so das DIW.

UNITED PARCEL SERVICE (UPS)

steht ein Streik in Haus. Die Gewerkschaft, die mehr als 340.000 UPS-Beschäftigte in Nordamerika vertritt, erklärte die aktuellen Tarifgespräche mit dem in Atlanta beheimateten Unternehmen für gescheitert. Damit seien die Voraussetzungen für einen massiven Streik Ende Juli gegeben, hieß es.

FOXCONN

hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Insbesondere im Juni sank der Umsatz kräftig, was der Konzern, der für Apple iPhones zusammenbaut, unter anderem mit einer Schwäche im Smartphone-Segment begründete. Für das dritte Quartal ist Foxconn zuversichtlich

