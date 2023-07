Meißen (ots) -Rico Heinzig, Chef der myHONEY BIO-Imkerei in Sachsen und Preisträger des renommierten London Honey Awards, ist ein erfolgreicher Imker und gilt als Experte im Bereich Bienen und Umweltschutz. Mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner Erfahrung unterstützt er Unternehmen und Kommunen in ganz Deutschland bei Nachhaltigkeitsprojekten.Als Imker züchtet Rico Heinzig seine Bienenvölker selbst und verfügt über ein spezielles Expertenwissen auf diesem Gebiet. Mit über 200 Bienenvölkern produziert er nicht nur Honig, sondern engagiert sich auch aktiv für den Schutz der Bienen und ihrer Lebensräume. Sein neuestes Projekt widmet sich der Hotelbranche - und das aus gutem Grund. So ist Rico Heinzig der Ansicht, dass Hotels ein großes Potenzial haben, die Umwelt zu schonen. "Insbesondere die täglichen Zwischenreinigungen der Zimmer verschwenden unglaublich viele Ressourcen und belasten die Marge der Hotels erheblich. Zudem gestaltet es sich zunehmend schwierig, ausreichend Reinigungspersonal zu finden", erklärt der Imker.Rico Heinzig weiß aus eigener Erfahrung, wovon er spricht, da er selbst zwei Hotels in Dresden aufgebaut hat, bevor er sich vollständig seiner Imkerei widmete. Mit seiner neuen Initiative "Hotels for Bees" verbindet er sein Know-how aus beiden Welten und unterstützt Hotels dabei, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinen.Die Idee hinter "Hotels for Bees" ist einfach und genial zugleich: Das Hotel übernimmt eine Bienenpatenschaft und wirbt bei den Hotelgästen dafür, auf die tägliche Zwischenreinigung des Zimmers zu verzichten. Die eingesparten Kosten fließen direkt in die Bienenpatenschaft und unterstützen somit bedrohte Bienenvölker. Hotelgäste, die sich auf diesen Deal einlassen, werden Mitpaten des Hotelbienenvolks und haben die Möglichkeit, dieses mit ihrem Smartphone hautnah zu beobachten, bequem und sicher von der Couch aus. Hierbei entfällt das Risiko von Bienenstichen für die Hotelgäste.Gemeinsam mit seinem Team betreut Rico Heinzig das Patenschaftsvolk fachkundig. Daher können die Gäste durch die eigens für dieses Projekt entwickelte Bienen-App rund um die Uhr verfolgen, wie viel Honig die Bienen sammeln und wie es den Bienen sonst so geht. So erhalten sie quasi einen kostenlosen Imkerkurs, da Rico Heinzig den Paten im Imkertagebuch erklärt, welche Arbeiten an den Bienen durchgeführt werden.Die Resonanz auf die Initiative "Hotels for Bees" ist äußerst positiv. Sowohl Hotels als auch Hotelgäste sind von der Idee begeistert, da es eine Win-win-Situation für alle Beteiligten ist. Erfahrungsgemäß reduziert sich die Anzahl der Zimmerreinigungen um durchschnittlich 20 Prozent, sobald Hotels ihren Gästen diese nachhaltige Option anbieten. Die Kommunikation seitens des Hotels spielt hierbei eine entscheidende Rolle, um das Verständnis und die Akzeptanz der Gäste zu gewinnen, betont Rico Heinzig.Für unsere Umwelt sind Bienen unverzichtbar. Schließlich sind sie diejenigen, die maßgeblich zur Bestäubung von Pflanzen und somit zur Produktion von Früchten, Samen und Nüssen beitragen. Etwa 75 Prozent der weltweit angebauten Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Ohne sie würden Ernteerträge drastisch sinken und die Vielfalt unserer Nahrungsmittel stark reduziert werden.Darüber hinaus leisten Bienen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, indem sie das Wachstum und die Verbreitung von Wildpflanzen fördern. Sie tragen zur Artenvielfalt bei und unterstützen die Erhaltung natürlicher Lebensräume wie Wiesen, Wälder und blütenreiche Landschaften. Zusätzlich spielen Bienen eine wesentliche Rolle bei der Stabilisierung von Ökosystemen, da sie zur Regeneration von Wäldern und anderen natürlichen Lebensräumen beitragen. Durch ihre Bestäubungsarbeit tragen sie zur Vermehrung von Bäumen und Sträuchern bei, was wiederum zur Bindung von CO2 beiträgt und somit positive Auswirkungen auf den Klimawandel hat.Leider sind Bienenpopulationen weltweit stark bedroht. Veränderte Lebensbedingungen, der Einsatz von Pestiziden, der Verlust natürlicher Lebensräume und Krankheiten stellen eine ernsthafte Gefahr für Bienen dar. Das dramatische Bienensterben in den letzten Jahren ist ein Alarmzeichen für die Fragilität der Ökosysteme und die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz dieser wichtigen Bestäuber.Die Initiative "Hotels for Bees" setzt genau hier an. Indem Hotels Bienenpatenschaften übernehmen, tragen sie aktiv zum Schutz und zur Förderung von Bienenpopulationen bei. Gleichzeitig ermutigen sie ihre Gäste, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren, indem sie auf die tägliche Zimmerreinigung verzichten. Die so eingesparten Kosten fließen direkt in die Bienenpatenschaft und helfen, den bedrohten Bienenvölkern zu unterstützen.In Zeiten, in denen Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, sind Initiativen wie "Hotels for Bees" ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen und ihre Kunden gemeinsam dazu beitragen können, die Umwelt zu schützen und die Biodiversität zu erhalten. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, sei es durch den Verzicht auf unnötigen Ressourcenverbrauch oder durch die Unterstützung von Projekten, die den Schutz bedrohter Tierarten wie Bienen zum Ziel haben."Die Bedeutung von Bienen in unserer Umwelt ist unbestreitbar. Es liegt in unserer Verantwortung, ihre Lebensräume zu schützen, Pestizide einzuschränken und Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Populationen zu erhalten und wiederherzustellen. Indem wir uns für den Schutz der Bienen einsetzen, setzen wir uns auch für den Schutz unserer eigenen Lebensgrundlagen ein. Denn ohne Bienen würde unsere Welt ärmer, farbloser und geschmackloser sein", so Rico Heinzig.