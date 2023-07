Strausberg, 05.07.2023 (ots) -Die Deutsch-Französische Brigade, deren Stab im südbadischen Müllheim stationiert ist, wird im Juli eine deutsch-französische Taskforce nach Litauen verlegen, um dort zwei Wochen lang die Zusammenarbeit mit litauischen Soldaten in der Landes- und Bündnisverteidigung an der Ostflanke der NATO zu üben. Für die Übung "Blauen Express", die nach dem Müllheimer Hausberg Blauen benannt ist, wird eine binationale Taskforce bestehend aus rund 400 Soldaten des deutschen Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen, des französischen 1. Infanterieregiments aus Saarburg und des französischen 3. Husarenregiments aus Metz zusammengestellt, um den raschen Transport ins Baltikum sowie die operative Integration einer litauischen Kompanie mechanisierter Infanterie zu trainieren. Der Übung auf dem Truppenübungsplatz Gaiziunai (bei Kaunas) liegt ein Szenario an der NATO-Ost-flanke zugrunde, bei dem die schnelle Verlegbarkeit von Großgerät, Material und Personal der Deutsch-Französischen Brigade in das NATO-Land Litauen geübt wird. Ziel der Übung ist es, gemeinsam mit den litauischen Partnern die Einsatzbereitschaft in einem breiten Fähigkeitsspektrum schnell herzustellen. Die Übung demonstriert zudem den hohen Ausbildungsstand der binationalen Brigade sowie deren ausgeprägte Fähigkeit zur multinationalen Zusammenarbeit. Zum Zwecke der Berichterstattung über dieses Ereignis sind Vertreter der Medien am Montag, 10. Juli, von 13.30 bis 16.20 Uhr zu einem Medientag auf dem Truppenübungsplatz eingeladen, bei dem ein Einblick in die Übung gewährt wird. Anlässlich des parallel stattfindenden NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 11. und 12. Juli soll die Übung auf dem 60 Kilometer entfernten Truppenübungsplatz Gaiziunai (bei Kaunas) auch die künftige Bedeutung der deutsch-französischen militärischen Zusammenarbeit unterstreichen. Aus diesem Grund informiert sich der Vorsitzende des Militärausschusses der NATO, der niederländische Admiral Rob Bauer, über die Fähigkeiten dieser einzigartigen binationalen Brigade. Er trifft dabei auf den Befehlshaber der litauischen Streitkräfte, Generalleutnant Valdemaras Rupsys, den litauischen Chef des Verteidigungsstabes, Generalmajor Mindaugas Steponaviccius und den Kommandeur der litauischen Landstreitkräfte, Brigadegeneral Arturas Radvilas sowie deutsche und französische Kommandeure. Zum Ende des Besuchsprogramms auf dem Truppenübungsplatz Gaiziunai sind Pressestatements vorgesehen. Die Brigade verlegt ihre Taskforce in mehreren Bahntransporten aus ihren deutschen und französischen Standorten in eine litauische Kaserne in Rukla, wo auch der deutsch geführte multinationale Gefechtsverband der NATO-Mission "enhanced Forward Presence" (eFP) stationiert ist. Insgesamt sind an der Übung rund 40 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge beteiligt, unter anderem das deutsche gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug (GTK) Boxer und der Transportpanzer Fuchs, das französische Mehrzweckfahrzeug Griffon, der litauische GTK Vilkas (Boxer mit Maschinenkanone) sowie der französische Aufklärungspanzer AMX 10.Termin: Montag, 10. Juli 2023, 13.30 UhrAdresse:Truppenübungsplatz Gaiziunai (Gaiziunu poligonas), Siurblinés gatvé (Zufahrt über Bahnhof - Gaiziunu stotis), Ruklos seniunija, Jonavos rajono savivaldyé, LT-55283 GAIZIUNAIhttps://maps.app.goo.gl/TzzBsxWX67Hhjavw9?g_st=icAnsprechpartner und Akkreditierung: Ministry of National Defence of the Republic of LithuaniaLink zur Akkreditierung: https://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/Anmeldung: Erforderlich über angehängten Akkreditierungslink bis Sonntag, 9. Juli 2023, 12 UhrAblauf:bis 13.30 Uhr: Eintreffen der Medienvertreter am Sammelpunkt (Link)13.30 - 14.00 Uhr: Akkreditierung, Einweisung in Übung14.00 - 14.15 Uhr: Einweisung in die Übung14.00 - 14.10 Uhr: Transport zur Gefechtsvorführung14.50 - 15.10 Uhr: Gefechtsvorführung15.10 - 15.20 Uhr: Transport zur Schießbahn15.20 - 15.45 Uhr: Übung im scharfen Schuss15.45 - 16.00 Uhr: Waffen- und Geräteschau16.00 - 16.20 Uhr: Pressestatements16.20 Uhr: Ende des Medienprogramms, Verlassen des ÜbungsplatzesHinweis für die Medien:- Es werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.- Ohne vorherige Akkreditierung sowie einen positiven Bescheid ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Aufgrund nationaler Vorgaben wird empfohlen im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen in Litauen eine medizinische Maske oder eine FFP-2-Maske mitzuführen.Pressekontakt:Ministry of National Defence of the Republic of Lithuaniahttps://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5550961