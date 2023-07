© Foto: picture alliance/dpa | Christoph Dernbach



Der Social Media-Riese Meta plant einen eigenen Kurznachrichtendienst. Der Twitter-Konkurrent könnte am Donnerstag an den Start gehen. In einigen App-Stores ist Threads schon gelistet.

Der akustische Name ist womöglich Programm: Gestern wurde bekannt, dass Metas geplante Kurznachrichten-App - eine Alternative zu Twitter - den Namen Threads tragen soll. Das Wort ist ein Begriff für Online-Beiträge und lässt sich unter anderem mit Fäden übersetzen - aber anders geschrieben auch mit Bedrohungen oder Gefahren: threats.

Eine klare Ansage an Twitter-Boss Elon Musk. Das neue App-Angebot aus dem Facebook-Konzern Meta zielt auf die Klientel des seines Kurznachrichtendienstes. Etliche Medien berichten von einem möglichen Starttermin am Donnerstag. Die App selbst wird bereits seit Anfang der Woche in einigen App-Stores (Apple, Google Play) als vorbestellbar gelistet, wobei sich die Optionen in einzelnen Ländern unterscheiden.

Vorerst nicht in der EU verfügbar

Wie das Online-Portal Heise online meldet, solle Threads aus Datenschutzgründen vorerst nicht in der Europäischen Union verfügbar sein und werde auch "auf absehbare Zeit" nicht kommen.

Der Zeitpunkt ist aus Sicht von Zuckerberg gut gewählt, denn bei Twitter steckt schon seit Musks Übernahme im Herbst 2022 der Wurm drin. Personal-Rochaden, technische Probleme, die Lockerung von Moderations-Richtlinien, die Einführung kostenpflichtiger Angebote und bevorstehende Beschränkungen bei der Anzeige von Tweets für zahlungsunwillige Kunden - all diese Punkte sind nicht gerade hilfreich, um Nutzer für sich einzunehmen und an sich zu binden. Davon könnte Zuckerbeg profitieren.

Milliarden-Reichweite ist Metas Trumpf

Das neue Angebot dürfte aber auch aus anderen Gründen ein ernstzunehmender Konkurrent für Twitter werden. Meta hat über die Angebote Facebook, Instagram und WhatsApp eine enorme Reichweite mit mehr als einer Milliarde Nutzern und große finanzielle Polster.

Zudem soll Threads ein Novum bieten, wie der Fachdienst Platformer berichtet. Demnach wird der neue Dienst die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen Netzwerken desselben Typs bieten - darunter auch Instagram - und ergo mehr Schnittstellen mit anderen Plattformen ermöglichen. Genau gegen diese wiederum hatte sich Musk erst vor kurzem abfällig geäußert und betont, dass er davon nicht viel hält.

Der Erfolg und die Strahlkraft der neuen Threads-Angebot bleibt abzuwarten - Rückenwind für Kursfantasie bietet es aber zweifellos. Die Analysten auf Marketscreener raten aktuell mehrheitlich zum Aufstocken der Meta Platforms-Aktie, auch wenn das mittlere Kursziel mit fast 280 US-Dollar bereits rund sechs US-Dollar unter dem letzten Schlusskurs liegt (286 US-Dollar).

Autor: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion