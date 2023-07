Die Absatzprobleme von Volkswagen in China sind hinlänglich bekannt. Kürzlich kamen jedoch auch Zweifel über die Nachfrage in Europa auf (DER AKTIONÄR berichtete). Die hiesige Schwäche soll allerdings nur vorrübergehend sein. Langfristig sollen Europa und Nordamerika helfen, die China-Probleme auszugleichen. Zudem setzt VW mit einer Milliarden-Investition auf ein weiteres Standbein.Wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten, will der Konzern in Südamerika bis 2026 eine Milliarde Euro investieren. ...

