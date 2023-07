Die Wiener Börse zieht Halbjahres-Bilanz: Die Aktienumsätze beliefen sich im 1. Halbjahr 2023 auf 29,95 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: 42,79 Mrd. Euro). Im Schnitt betrugen die monatlichen Umsätze 5 Mrd. Euro. Im Anleihen-Bereich verzeichnete die Börse über 3.300 neue Listings. Mit der Austriacard Holdings gab es im März Zuwachs im prime market, in dem aktuell 41 Werte notieren. Einige österreichische Unternehmen platzierten Kapitalerhöhungen, darunter Wolford (17,6 Mio. Euro), BKS Bank (37,8 Mio. Euro) und Lenzing, bei der sich der Bruttoerlös der vollständig garantierten Kapitalerhöhung auf rund 400 Mio. Euro belaufen wird. "Die multiplen Krisen haben in den letzten drei Jahren für sehr viel Bewegung an den Märkten ...

