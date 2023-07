FLENSBURG (dpa-AFX) - In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr Autos verkauft worden als im Vorjahreszeitraum. Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden gut 1,4 Millionen Autos neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022.

Etwas mehr als 220 000 der im ersten Halbjahr zugelassenen Neuwagen waren Elektroautos. "Innerhalb der ersten sechs Monate zeigte sich bei dieser Antriebsart ein Anstieg von plus 31,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, keine Antriebsart erreichte im Vergleichszeitraum mehr", teilte das Kraftfahrt-Bundesamt mit. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen liegt aber bei lediglich gut 16 Prozent.

Allein im Juni wurden mehr als 280 000 Autos neu zugelassen, ein Plus zum Vormonat von 24,8 Prozent. Fast 70 Prozent dieser Fahrzeuge wurden gewerblich zugelassen. 31,4 Prozent der im Juni neu zugelassenen Autos waren SUVs - dieses Segment wird bereits seit vielen Monaten am stärksten nachgefragt. Im gesamten ersten Halbjahr liegt der SUV-Anteil an allen Neuzulassungen ebenfalls bei rund 30 Prozent./nif/DP/ngu