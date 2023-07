Laut der Börsenregel "Sell in May and go away" widmen sich die Anleger in den Sommermonaten eher dem Urlaub als der Börse. Aber warum nicht beides miteinander verbinden und dann Geld verdienen, wenn andere verreisen? Die Tourismusbranche nimmt seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder Fahrt auf. Nach jahrelangen Reisebeschränkungen ist das Fernfeh mindestens genau so groß wie die Chancen der Anleger. Das beflügelt das Geschäft der Luftfahrtunternehmen, Reedereien und Hotelketten. Welche Konzerne potenzielle Gewinner sind und wie Sie von den Entwicklungen im Reisesektor profitieren, erklärt David Hartmann von Vontobel.