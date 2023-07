FRANKFURT (dpa-AFX) - Die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten bremsen die Umzugslust in Deutschlands Unternehmen. Im ersten Halbjahr haben Firmen in den sieben bedeutendsten Wirtschaftsmetropolen nach Berechnungen der auf Immobilien spezialisierten Beratung JLL lediglich 1,16 Millionen Quadratmeter neuer Büros angemietet. Im Jahresvergleich war das ein Einbruch um 40 Prozent.

Die sieben Städte sind Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Büros in den guten Lagen bleiben demnach gesucht, aber B-Lagen sind laut JLL mittlerweile weniger gefragt. "Zugleich werden die Gesuche kleinteiliger und die Unternehmen gehen bei der Anmietung nicht mehr jeden Preis mit", sagte Konstantin Kortmann, der Leiter von JLL in Deutschland, am Mittwoch.

Unmittelbaren Einfluss auf den Büromietmarkt hat nach Kortmanns Einschätzung, dass es für viele Unternehmen schwieriger ist, Kredite zu bekommen: "Einer der aktuellen Hauptrisikofaktoren ist der Stress im Bankensektor." Restriktivere Kreditbedingungen würden die Wirtschaftstätigkeit voraussichtlich über einen längeren Zeitraum belasten./cho/DP/ngu