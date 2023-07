Hannover (ots) -Künstliche Intelligenz, kurz "KI" genannt, ist mit ChatGPT bei vielen im Alltag angekommen. Auch erste Unternehmen zeigen, wie KI den Kundenkontakt verbessert. Dabei muss es nicht gleich ein DAX-Unternehmen sein, das KI-Systeme einsetzt: Auch Handel und Mittelstand können von den Fortschritten in der KI profitieren. "Newsletter erstellen oder Kundenbriefe verfassen, schon jetzt können die Systeme hier für den Handel eine echte Erleichterung sein", sagt Matthias Biebl.Der ehemalige Kommunikationschef von McDonald's und Danone gehört zu den führenden KI-Experten. Mit seiner Agentur rlvnt GmbH berät er Unternehmen genau zu diesem Thema. Im Wertgarantie-Podcast "hörensWERT" verrät er spannende Anwendungsbeispiele für den Onlinebereich ebenso wie für den Einsatz auf der Verkaufsfläche. "KI kann Verkäufer beispielsweise im Vorfeld von Beratungsgesprächen effektiv unterstützen", weiß der Experte. Im Wertgarantie-Podcast zeigt er zudem auf, wie sich Kundenkontakt und Internet-Suche verändern werden und wie ein Fachhändler vor Ort von KI und deren Einsatz einfach profitieren kann.Die aktuelle Folge "KI im Handel - warum es sich lohnt" gibt es hier:- Apple Podcast (https://podcasts.apple.com/de/podcast/ki-im-handel-warum-es-sich-lohnt/id1598511411?i=1000617715629)- Spotify (https://open.spotify.com/episode/5LwR1zKI6WOlMSOQp5d6qC)- Stationista (https://hoerenswert.stationista.com/ki-im-handel-warum-es-sich-lohnt_648818d282119548640ffe0a)"hörensWERT" ist der exklusive monatliche Wertgarantie Podcast für alle Partner. Er bietet Unterhaltung, Motivation und Mehrwerte für den Arbeitsalltag im Handel. Seit Ende 2021 wurden bereits17 Folgen veröffentlicht, die Themen vom Fachhandel für den Fachhandel aufgreifen. Derzeit läuft Staffel 2. In den vorherigen Podcastfolgen ging es u.a. um Mitarbeitermangel, fehlende Fachkräfte und die Energiekrise, sowie passende Lösungen und Best Practice-Beispiele. Hier gibt es die Übersicht aller bisherigen Folgen:- Apple Podcast (https://podcasts.apple.com/us/podcast/h%C3%B6renswert/id1598511411)- Spotify (https://open.spotify.com/episode/1nuxRVsIxlvgrBX7OYAO2E)- Stationista (https://hoerenswert.stationista.com/)Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/5551063