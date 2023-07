NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 530 auf 510 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ölpreise sollten sich angesichts der Entwicklung der Lagerbestände erholen schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturlage sollte die Unternehmen an dem bisherigen Ausschüttungsniveau festhalten. BP könnte mit den Aktienrückkäufen überraschen. Die Zieländerung begründete er mit einem niedrigeren Wachstum mit CO2-armen Kraftstoffen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 01:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 11:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

