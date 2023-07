NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die in den Haushalten zur Verfügung stehenden Barmittel seien in Europa und Großbritannien im ersten Quartal höher ausgefallen als von ihm gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zum Einzelhandelssektor. Der Experte hob seine entsprechenden Annahmen für das Jahr an. Er geht aber für das kommende Jahr von einem deutlich geringeren Anstieg der Barmittel aus, da die steigenden Zinsen dann stärker belasten dürften./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 04:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken