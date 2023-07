Der estnische Finanzdienstleister IuteCredit hat via Umtausch rund 7 und weitere 3 Mio. EUR per Platzierung eingenommen - Rendite p.a. nunmehr 12,3%. Die Iute Group, eine führende europäische Personal Finance Gruppe, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. eine 2021/26 Anleihe in Höhe von 10 Mio. EUR mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0% ...

