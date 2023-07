Straubing (ots) -



Auch wenn viele Einwände verständlich sind - vor allem jene in Sachen Kindergrundsicherung - so kommt man doch nicht umhin, den Kurswechsel von den Ausgaben-Bazookas hin zu einer nachhaltigen Finanzpolitik mit nur maßvoller Neuverschuldung sachgerecht zu nennen. (...) Und dennoch bleibt ein dickes Manko rund um den Haushalt. So bedauerlich soziale Kürzungen sein mögen - weit schlimmer ist, dass der Bund die Investitionen nicht drastisch erhöht, wo doch jeder weiß, dass die anhaltende Investitionsschwäche die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland gefährdet und auf Dauer Wohlstand kostet.



