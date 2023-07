Trübe Aussichten für Automobilbranche trotz Milliardengewinnen

Werbung







Der neuesten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts zufolge seien die Erwartungen deutscher Autohersteller im Juni bereits zum fünften Mal in Folge gesunken - nur in der Finanzkrise 2008 seien die Zahlen noch schlechter gewesen.



Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung gewährte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der neuesten Konjunkturumfrage zur Lage der Autohersteller neue Einblicke sowohl in die aktuelle Lage der Automobilbranche, als auch den Ausblick für Deutschlands umsatzstärkste Branche.



Die aktuelle Positionierung der Branche stabilisiere sich dem Bericht nach, während die Erwartungen für die Zukunft weiter gefallen wären. Auch für die Zulieferer fiel die Prognose schlecht aus: Die Branchenvertreter senkten die Bewertung sowohl ihrer aktuellen Geschäftslage, als auch der Geschäftserwartungen.



Volkswagen veröffentlichte trotz der scheinbar pessimistischen Perspektive noch jüngst neue Investitionspläne für den südamerikanischen Markt in Höhe von 1 Mrd. EUR. Die Aktie jedoch hinkt im Vergleich mit Konkurrenten wie Stellantis, Ford Motors und GM hinterher.



Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr legten die Mitstreiter-Aktien im Schnitt um rund 16,3% zu, während VW mit 1,1% Zuwachs eher auf der Stelle tritt. Auf Fünf-Jahresbasis verlor Volkswagen sogar rund 17%, während die drei Konkurrenten durchschnittlich einen Kurszuwachs der Aktien von ca. 26,9% verzeichnen konnten.

Für die Berechnung der Kursverläufe wurde für VW die Vorzugsaktie herangezogen.

























Jahresendrallye oder Schneckenrennen an den Börsen?



Unter welchen Gesichtspunkten ist die zweite Jahreshälfte für die Börse einzuschätzen? Welche Hinweise geben uns die technischen Indikatoren? Wie wichtig sind Saisonalitätseffekte wirklich?



Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen Jörg Scherer, charttechnischer Analyst der HSBC, im Rahmen des kommenden Live-Webinars unter dem Titel "Der große charttechnische Halbjahresausblick" am Mittwoch, den 05.07.2023 ab 18:30 Uhr.



Seien Sie kostenlos und unverbindlich mit dabei - auf dem Handy, PC oder Tablet, ganz einfach per Videocall - mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC