Wie sieht der perfekte Cocktail für fallende Aktienkurse aus - In einem Interview mit dem Kapitalmarktstrategen Stefan Riße von Acatis Investment werden die aktuellen Marktbedingungen und die möglichen Gründe für den Anstieg der Aktienkurse diskutiert. Riße erläutert, dass trotz negativer Indikatoren wie einer restriktiven Geldpolitik und einer schwächelnden Wirtschaft die Kurse weiterhin steigen. Mutige Käufer und Leerverkäufer, die ihre Positionen zurückkaufen mussten, haben den Markt weiter angetrieben. Trotzdem warnt Riße vor möglichen Korrekturen und prognostiziert in den nächsten zwölf Monaten von 20 Prozent. Wie es mit der Geldpolitik jetzt weitergeht und was die aktuelle Gemengelage für Anleger bedeutet, das und mehr sehen Sie im Video!