Über den Abstieg Deutschlands, die Mutter aller Zinswenden, das Auflodern der Inflation, den Aufstieg und Fall von Börsenlieblingen, die Bitcoin-Psycholiogie, den DAX und natürlich über KI-Aktien!

Nachrichten sind ein schnelles Geschäft, aber die Märkte sind schneller. Dort entwickeln sich in letzter Zeit immer öfter Hypes um einzelne Themen. Zuletzt hatte es das Thema Künstliche Intelligenz den Anlegern angetan. Die Vehemenz, mit der einige wenige Aktien durchs Dorf bzw. auf immer neue Höhen getrieben werden, erinnert weniger an eine normale Titelrotation als an die Schlussphase des Neuen Marktes. Die liegt nun mehr als 20 Jahre zurück und ist manchem Anleger vielleicht nicht mehr präsent. Dabei gab es einen ähnlichen, selektiven Hype erst vor wenigen Jahren. Und von diesem wissen wir, dass er in vielerlei Hinsicht nicht besonders gut ausgegangen ist.

Autoren: Ralf Flierl, Ralph Malisch, Redaktion Smart Investor

