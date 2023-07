NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schnapsbrenner dürfte einen robusten Geschäftsjahresabschluss verzeichnet haben, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim organischen Wachstum rechnet er mit einem Plus von 16,9 Prozent./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 10:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

