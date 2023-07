Sogenannte Mini-Games sind im digitalisierten Zeitalter von Natur aus und vor allem an den Smartphones sehr beliebt. Google hat eines davon schon 2013 veröffentlicht - angelehnt an die bekannte Show Familienduell. Das Spiel kursiert online noch immer und wird weiterhin aktualisiert. Das "Familienduell" war in den 1990ern und zu Beginn der 2000er eine der beliebtesten deutschen Quizsendungen. Versuche des Revivals scheiterten hierzulande, in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...