Berlin - In der Debatte über die Zukunft des Elterngeldes plädiert die Linke für eine Erhöhung der Leistung. "Wir fordern einen Inflationsausgleich für junge Eltern mit wenig Geld", sagte der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



"Der Mindestbetrag des Elterngeldes sollte auf 400 Euro angehoben werden." Es gebe in der Tat einen Reformstau beim Elterngeld, ergänze Bartsch. Gerade Geringverdienende bräuchten dringend eine Anhebung. "Der Mindestbetrag von 300 Euro wurde seit der Einführung 2007 nicht erhöht", sagte der Linken-Politiker.



Mehr als jede vierte Mutter bekomme den Mindestbetrag. Die von der Ampel geplanten Einsparungen seien "mehr als fragwürdig", so Bartsch. "Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik statt weniger Unterstützung für junge Familien."

